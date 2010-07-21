Cariparma Testmatch 2010: prevendite
di Redazione
21/07/2010
Si apre venerdì 30 luglio alle ore 10:00 la caccia al biglietto per i Cariparma Test Match 2010 che, nel mese di novembre, vedranno la Nazionale Italiana Rugby impegnata come ogni autunno contro le grandi potenze dell’Emisfero Sud. La Federazione Italiana Rugby, che nella passata settimana ha ufficializzato le sedi per gli incontri che opporranno Parisse e compagni ad Argentina (Verona, 13 novembre), Australia (Firenze, 20 novembre) e Isole Fiji (Modena, 27 novembre) ha comunicato i prezzi dei tagliandi per il trittico autunnale. Dal prossimo fine settimana, tramite i canali di vendita messi a disposizione del distributore autorizzato LIS (Lottomatica Italia Servizi), sarà possibile iniziare da subito ad acquistare i singoli biglietti per i tre appuntamenti del grande novembre internazionale dell’Italia. I biglietti, come già per l’RBS 6 Nazioni 2011, potranno essere acquistati tramite i seguenti canali: - Punti Vendita LIS - : elenco disponibile su www.listicket.it - www.listicket.it: sito internet di Lottomatica Italia Servizi, pagamento con carta di credito - Call Center Lottomatica: 892.982. Pagamento con carta di credito. - Esclusivamente per i gruppi privati di minimo 13 [email protected], tel. 892.982 – Fax +39 06 51962400 - Ufficio Gruppi per Rugby Club: Esclusivamente per i gruppi di minimo 13 c/o Biglietteria centrale sede FIR, Stadio Olimpico, Curva Nord. Info su www.federugby.it area biglietti-ticketing.
Italia v Argentina – sabato 13 novembre 2010 Verona, Stadio “Marcantonio Bentegodi” – ore 15.00 Poltronissima Ovest - Intero € 80,00 ridotto U14/O65 € 64,00 Poltrona Ovest - Intero € 80,00 ridotto U14/O65 € 64,00 Tribuna Superiore Ovest - Intero € 65,00 ridotto U14/O65 € 52,00 Poltronissima est - Intero € 60,00 ridotto U14/O65 € 48,00 Poltrona Est - Intero € 60,00 ridotto U14/O65 € 48,00 Tribuna Superiore Est - Intero € 45,00 ridotto U14/O65 € 36,00 Parterre Est - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Poltronissima Sud - Intero € 35,00 ridotto U14/O65 € 28,00 Curva Sud Inferiore - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Sud Superiore - Intero € 20,00 ridotto U14/O65 € 16,00 Parterre Sud - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Poltronissima Nord - Intero € 35,00 ridotto U14/O65 € 28,00 Curva Nord Inferiore - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Nord Superiore - Intero € 20,00 ridotto U14/O65 € 16,00 Parterre Nord - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00
Italia v Australia – sabato 20 novembre 2010 Firenze, Stadio “Artemio Franchi” – ore 15.00 Tribuna Coperta (poltrona e poltroncina) - Intero € 80,00 ridotto U14/O65 € 64,00 Tribuna Coperta Laterale - Intero € 60,00 ridotto U14/O65 € 48,00 Tribuna Coperta Parterre - Intero € 20,00 ridotto U14/O65 € 16,00 Tribuna Maratona - Intero € 40,00 ridotto U14/O65 € 32,00 Tribuna Maratona Parterre - Intero € 16,00 ridotto U14/O65 € 13,00 Curva Fiesole (nord) - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Fiesole Parterre - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Curva Ferrovia (sud) - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Ferrovia Parterre - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Curva Ospiti - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Ospiti Parterre - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00
Italia v Isole Fiji – sabato 27 novembre 2010 Modena, Stadio “Alberto Braglia” – ore 15.00 Tribuna Ovest - Intero € 55,00 ridotto U14/O65 € 44,00 (Tribunissima, Tribuna Coperta, Tribuna Scoperta) Tribuna Est - Intero € 40,00 ridotto U14/O65 € 32,00 (Poltronissima, Gradinata Scoperta, Distinti) Curva Sud Coperta Montagnani - Intero € 20,00 ridotto U14/O65 € 16,00 Curva Nord Ospiti - Intero € 15,00 ridotto U14/O65 € 12,00 Curvetta Nord Piscina/Ferrovia - Intero € 15,00 ridotto U14/O65 € 12,00
PROMOZIONE NAZIONALE UNICAMENTE PRESSO I PUNTI LIS: Sconto del 20% per chi acquista il biglietto per tutti e 3 gli incontri nello stesso momento. Sconto del 15% per chi acquista il biglietto per 2 dei 3 incontri nello stesso momento. Il biglietto deve avere OBBLIGATORIAMENTE lo stesso acquirente/titolare.
