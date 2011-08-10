Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

CARLO DAMASCO GIUDICE DI LINEA AL TRI-NATIONS

Redazione Avatar

di Redazione

10/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] DAMASCO GIUDICE DI LINEA AL TRI-NATIONS Roma – Nuova, prestigiosa designazione per Carlo Damasco, l’internazionale italiano che nelle prossime settimane sarà in Sudafrica per due gare del Tri-Nations: l’arbitro napoletano sarà infatti giudice di linea il 13 agosto a Durban per Sudafrica v Australia (arbitro il neozelandese Lawrence) ed una settimana dopo a Port Elizabeth per Sudafrica v All Blacks (arbitro l’irlandese Clancy). Damasco è il secondo arbitro italiano designato in una terza arbitrale per il Tri-Nations dopo il collega romano De Santis con il quale, il 30 agosto, volerà in Nuova Zelanda per partecipare ai Mondiali dove Damasco è inserito nel panel dei giudici di linea, De Santis in quello dei TMO, gli arbitri addetti alla moviola.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SELEZIONE ACCADEMIA, VENTISEI CONVOCATI PER IL TOUR ESTIVO IN SUDAFRICA

Articolo Successivo

IMMAGINI ED INTERVISTE RIGHTS-FREE DISPONIBILI PER MESSA IN ONDA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019