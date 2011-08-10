Home Senza categoria CARLO DAMASCO GIUDICE DI LINEA AL TRI-NATIONS

CARLO DAMASCO GIUDICE DI LINEA AL TRI-NATIONS

di Redazione 10/08/2011

DAMASCO GIUDICE DI LINEA AL TRI-NATIONS Roma – Nuova, prestigiosa designazione per Carlo Damasco, l'internazionale italiano che nelle prossime settimane sarà in Sudafrica per due gare del Tri-Nations: l'arbitro napoletano sarà infatti giudice di linea il 13 agosto a Durban per Sudafrica v Australia (arbitro il neozelandese Lawrence) ed una settimana dopo a Port Elizabeth per Sudafrica v All Blacks (arbitro l'irlandese Clancy). Damasco è il secondo arbitro italiano designato in una terza arbitrale per il Tri-Nations dopo il collega romano De Santis con il quale, il 30 agosto, volerà in Nuova Zelanda per partecipare ai Mondiali dove Damasco è inserito nel panel dei giudici di linea, De Santis in quello dei TMO, gli arbitri addetti alla moviola.

