CASTROGIOVANNI E LO CICERO NEL XV AUTUNNALE DEL SITO RBS6NATIONS.COM
di Redazione
04/12/2012
CASTROGIOVANNI E LO CICERO NEL XV AUTUNNALE DEL SITO RBS6NATIONS.COM Dublino – Il sito ufficiale dell’RBS 6 Nazioni, www.rbs6nations.com, ha pubblicato oggi il suo XV ideale a conclusione dei test-match autunnali ed in vista dell’edizione 2013 del Torneo che vedrà gli Azzurri esordire il prossimo 3 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma nel derby latino contro la Francia (ticket.federugby.it per info sulla biglietteria), valido anche per l’assegnazione del Trofeo Garibaldi. Due gli italiani scelti dalla giuria del sito del 6 Nazioni, entrambi in prima linea: Andrea Lo Cicero e Martin Castrogiovanni, i piloni utilizzati da Brunel con maggiore frequenza nel corso dei Cariparma Test Match (Lo Cicero sempre titolare, Castrogiovanni in campo dal primo minuto contro Nuova Zelanda ed Australia) si sono confermati ancora una volta tra gli interpreti più apprezzati del ruolo sulla scena internazionale. “Castro”, in particolare, è stato preferito “al compagno di club Dan Cole per le sue migliori prestazioni in mischia contro All Blacks ed Australia” mentre Lo Cicero è stato definito “sfortunato ad abbandonare il campo per un infortunio alle costole nella partita persa di misura con l’Australia” dopo aver fatto parte della prima linea che ha ben figurato contro la Nuova Zelanda e “dominato Tonga”. Questo il XV ideale del sito ufficiale dell’RBS 6 Nazioni: 15 Alex GOODE (Inghilterra) 14 Craig GILROY (Irlanda) 13 Manu TUILAGI (Inghilterra) 12 Brad BARRITT (Inghilterra) 11 Vincent CLERC (Francia) 10 Frederick MICHALAK (Francia) 9 Mike PHILLIPS (Galles) 8 Louis PICAMOLES (Francia) 7 Yannick NYANGA (Francia) 6 Joe LAUNCHBURY (Inghilterra) 5 Alex GRAY (Scozia) 4 Pascal PAPE (Francia) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Italia) 2 Tom YOUNGS (Inghilterra) 1 Andrea LO CICERO (Italia) nota: 5 inglesi, 5 francesi, 2 italiani, 1 gallese, 1 irlandese, 1 scozzese
