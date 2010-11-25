CASTROGIOVANNI: "TANTA ORGANIZZAZIONE PER BATTERE LE FIJI"

Il pilone destro dell’Italia Martin Castrogiovanni ed il seconda linea Carlo Del Fava hanno incontrato la stampa oggi presso il ritiro azzurro di Modena a seguito dell’annuncio del XV che affronterà le Isole Fiji sabato al “Braglia”. Di seguito alcune loro dichiarazioni:: “Le Fiji scenderanno in campo a Modena con tanta fiducia, hanno pareggiato in Galles e sono una squadra difficile da interpretare. Non sono molto organizzati ma individualmente hanno grandi giocatori e con la palla in mano sanno fare la differenza. Noi dovremo essere ordinati, è nell’ordine che possiamo fare tante cose positive. Dobbiamo mettere in atto quello che lo staff ci ha detto in questi giorni per vincere la partita con le Fiji. E’ una gara che vogliamo vincere per noi stessi, la meritiamo, abbiamo lavorato duro in queste settimane e vogliamo stare bene con noi stessi. All’Italia non piace perdere”.“Sabato a Firenze contro l’Australia noi primi cinque uomini della mischia abbiamo placcato moltissimo, questa Italia ha tanta fiducia nella propria difesa ed è dalla nostra organizzazione difensiva che dobbiamo partite per battere Fiji: Loro sono veloci, con tanta potenza nelle gambe, sono difficili da fermare ma noi dobbiamo rispettare il nostro piano di gioco, essere disciplinati sia in fase offensiva che difensiva. E’ la nostra terza ed ultima partita di questa serie autunnale, c’è tanta attenzione sul nostro pacchetto di mischia e credo che dovremo mantenerci al livello delle ultime partite là davanti ed usare questa solida piattaforma per creare gioco”.Le video-interviste integrali a Castrogiovanni e Del Fava, di libero utilizzo, sono disponibili sul canale Youtube della Federazione e possono essere scaricate dai seguenti link: