CAVALIERI A MOGLIANO PER CONSOLIDARE IL TERZO POSTO

di Redazione 25/04/2013

Estra I Cavalieri, dopo aver raggiunto la qualificazione matematica ai playoff, sono attesi da un’altra sfida difficile in casa del Mogliano,

diretta inseguitrice e in lotta con Padova per l’ultimo posto disponibile nella griglia finale.

Per i pratesi sarà l’occasione per far rifiatare qualche titolare – non saranno della partita Roan, Ngawini, Bernini e Ruffolo – in vista delle

semifinali playoff “ è una rotazione calcolata” commenta Frati “per cercare di arrivare tutti quanti al 100% in occasione delle fasi final.,

Sfrutteremo queste ultime due gare per dare ritmo gara a chi ha giocato meno fino a qui e per fare riposare chi invece ha più minuti nelle gambe”.



Per sabato è previsto brutto tempo e questo non favorirà il gioco delle due formazioni che fin qui hanno espresso il miglior gioco alla mano del

campionato: “Mogliano, come noi, pratica un rugby positivo ed è in grande condizione psicofisica, peccato per la brutta stagione prevista, pioverà

per tutto il giorno e difficilmente giocheremo alla mano come abbiamo fatto nelle ultime tre settimane.

Ci affideremo, quindi, ancora una volta alla solidità del nostro pack e al gioco al piede. Una vittoria a Mogliano adesso sarebbe una importante

iniezione di fiducia in vista dei play off”.

Anche per Giacomo Bernini, fresco di nomina tra gli MVP della stagione (si può votare sul sito FIR fino a venerdì 3 maggio), la partita di sabato

non sarà una passeggiata: “La partita di sabato credo che sarà una delle più dure di tutto il campionato, Mogliano ha avuto dei problemi a inizio

stagione, complici la serie impressionante di infortuni, ma adesso che sono al completo non hanno niente da invidiare alle tre squadre già

qualificate ai playoff, tra cui noi. Non dimentichiamoci poi che giocano in casa e devono conquistare il 4 posto che sarebbe fondamentale, ma se

giochiamo il rugby che abbiamo espresso nelle ultime due giornate daremo loro filo da torcere”.

All’andata finì 33-3 per I Cavalieri, che giocarono una delle migliori partite del campionato agguantando la prima posizione temporanea.

Questa la formazione che scenderà in campo sabato 27 aprile alle 16.00 (differita alle 21.15 su Rai Sport 2) agli ordini del sig. Damasco: Sepe,

Siale, Majstorovic, McCann, Tempestini, Vezzosi, Patelli (k), Saccardo, Del Nevo, Damiani, Boggiani, Cavalieri, Pozzi, Giovanchelli, De Gregori

A disposizione: Borsi, Lupetti, Nifo, Petillo, Frati, Lunardi, Matzeu, Garfagnoli







Redazione