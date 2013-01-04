CAVALIERI AL COMPLETO PER LA GARA CON MOGLIANO

Estra I Cavalieri vs Rugby Mogliano, uno dei piatti forti della decima giornata del campionato di Eccellenza, verrà servito per l'Epifania: il

fischio d'inizio è previsto per le 15.15 del 6 gennaio, con diretta su RaiSport.

Giornata X, in tutti i sensi, per il campionato italiano: tre scontri diretti in testa alla classifica (Calvisano-Rovigo, Padova-Viadana,

Prato-Mogliano) possono essere decisivi per le sorti del campionato. In caso di sconfitta Rovigo e Mogliano, con una vittoria di Padova, sarebbero

quasi tagliate fuori dal discorso playoff; mentre in caso di vittoria la corsa a sei per i quattro posti si farebbe più complicata per tutti.



I Cavalieri di De Rossi e Frati vogliono vincere, continuando a convincere sul piano del gioco, mostrando i progressi messi in campo con Stade

Français e Padova.

“Questa è l'ultima sfida per quanto riguarda il girone di andata contro una delle squadre che puntano ad entrare nei primi 4 posti” - commenta De

Rossi - “Giochiamo in casa, dove siamo imbattuti, e abbiamo solo De gregori e Berryman non disponibili. Per noi è stato difficile scegliere i

ventitre convocati, perchè tutti hanno dimostrato di meritare di indossare questa maglia e l'atteggiamento al rientro delle vacanze è stato ottimo.

Mogliano ha recuperato gli infortunati, manca solo l'apertura titolare Rodriguez, e sono in crescita dopo un'inizio problematico: sarà una sfida

difficilissima, ma vogliamo aumentare il nostro divario dalle avversarie.”

Estra I Cavalieri si presentano all'incontro con l'infermeria svuotata, con il solo De Gregori ancora ai box, con il gigante argentino Roan di nuovo

in mischia, con Lorenzo Giovanchelli nominato atleta pratese dell'anno e con la voglia di festeggiare con i propri tifosi, numerosi anche in trasferta

a Padova, il nuovo anno con una vittoria.

Questa la formazione annunciata dai due coach De Rossi e Frati: Borsi, Giovanchelli (k), Roan, Cavalier, Nifo, Bernini, Ruffolo, Pelizzari, Frati,

Vezzosi, Sepe, McCann, Majstorovic, Ragusi, Ngawini.

A disposizione: Cannone, Balboni, Boscolo, Petillo, Patelli, Tempestini, Lunardi, Garfagnoli.



