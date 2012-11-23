CAVALIERI LA FORMAZIONE ANTI-LAZIO
di Redazione
Domenica prossima torna di scena il campionato d’Eccellenza di rugby. Dopo la settimana di stop, dovuta agli impegni della nazionale, I Cavalieri ripartono dal confronto casalingo che li vedrà opposti alla Mantovani Lazio. La compagine allenata dalla coppia, De Angelis – Jimenez, attualmente nona in classifica, sta attraversando un buon momento di forma e arriverà in terra toscana per dare del filo da torcere ai Tuttineri. “ E’ una squadra che conosciamo bene – ricorda mister Frati - che quest’anno ha aggiunto nel reparto dei tre quarti due pedine importanti, Rubini e Gerber, presenze che vanno ad aggiungere qualità ad un organico già molto valido. Da parte nostra – continua Frati – dovremo rimanere concentrati sul nostro gioco, perché la Lazio è una squadra molto aggressiva in difesa che cercherà in tutti modi di bloccare la nostra spinta offensiva”. Significative anche le parole dell’ex di turno Marco Pellizzari. La terza linea, che viene da tre anni di esperienza laziale dichiara: “ non sarà sicuramente una partita facile, ad inizio anno la dirigenza bianco azzurra ha dichiarato di puntare ai play-off, e per fare questo dovranno venire a Prato a cercare di strappare l’intera posta in palio; il loro punto di forza è la mischia – continua Pellizzari – ed è per questo che in settimana abbiamo studiato nei minimi particolari le fasi di gioco nelle quali potrebbero metterci in difficoltà”. Pellizzari riserva l’ultima parte d’intervista a Berryman fermato temporaneamente in attesa delle controanalisi dei laboratori antidoping: “ Dion ha il morale sottoterra per quanto avvenuto, ciò non toglie che rimanga parte integrante del gruppo e sicuramente domenica sarà con noi ad incitare la squadra come ha sempre fatto”. Appuntamento quindi per Domenica prossima ore 15:00 al campo di Iolo per questa settima giornata d’andata di campionato, che darà il via ad un “trittico” casalingo tutto da gustare. Infatti dopo la Lazio I Cavalieri dovranno affrontare, sempre tra le mura amiche, il primo dicembre il Viadana e chiusura con il botto l’8 dicembre contro la corazzata Stade Francais. Un filotto da gustare tutto d’un fiato! Probabile formazione del match contro la Mantovani Lazio: 15) Ngawini 14) Tempestini 13) Majstorovic 12) McCann 11) Sepe 10) Vezzosi 9) Patelli 8) Pellizzari 7) Del Nevo 6) Ruffolo 5) Bernini 4) Cavalieri 3) Roan 2) Giovanchelli 1) Borsi / 16) De Gregori 17) Lupetti 18) Boscolo 19) Damiani 20) Frati 21) Ragusi 22) Lunardi 23) Garfagnoli. Estra I Cavalieri Prato - Ufficio Stampa/Marketing Federico Oggioni Mob. +39.335.7853463 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.icavalieri.it ( http://www.icavalieri.it ) [SUBSCRIPTIONS]
Redazione