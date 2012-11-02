Home CAVALIERI LA FORMAZIONE PER IL CALVISANO

di Redazione 02/11/2012

CAVALIERI LA FORMAZIONE PER IL CALVISANO Domenica al Chersoni arriveranno i campioni d’Italia del Calvisano.Fischio d’inizio alle ore 15:00 di fronte alle telecamere della diretta Rai. I Cavalieri affrontano questo match subito dopo la prima battuta d’arresto arrivata sul difficile campo del Rovigo. I giallo neri invece giungono in terra toscana ancora imbattuti anche se questo primo scorcio di campionato non ha visto brillare una squadra costruita con il preciso intento di riconfermarsi in Italia e, a da quanto dichiarato da Coach Cavinato, di competere ad armi pari in Europa. E lo sa bene anche Filippo Frati che sulla squadra bresciana commenta: “sono la formazione in assoluto più completa del campionato ed aggiungo, dal budget più ampio , dal nostro punto di vista – continua il tecnico - siamo contenti che ci si presenti questa possibilità di riscatto proprio a ridosso della prima sconfitta patita dalla nostra squadra. La partita giocata al Battaglini ha messo in luce le difficoltà nella gestione dell’ovale all’interno della nostra metà campo, ecco perché nel lavoro svolto in settimana ci siamo focalizzati su questo aspetto cercando di migliorarlo. Quello che ci preoccupa - conclude Frati - sono le condizioni meteo, infatti il campo pesante e il pallone scivoloso non ci agevolano nel nostro sforzo di migliorare la fase tattica. I Cavalieri affrontano quindi lo scontro con il Calvisano sperando di sfatare il Tabù che non li ha mai visto battere i giallo neri. Nei 4 precedenti che ha visto di fronte le due compagini si registrano un pareggio e tre affermazioni dei bresciani le ultime delle quali hanno cucito il tricolore sulle maglie del Calvisano a discapito proprio dei pratesi. formazione: 15 Berryman, 14 Ragusi, 13 Majstorovic, 12 McCann, 11 Ngawini, 10 Vezzosi (vice Cap.), 9 Frati, 8 Pelizzari, 7 Del Nevo, 6 Petillo, 5 Nifo, 4 Cavalieri, 3 Garfagnoli 2 Giovanchelli (Cap.), 1 Roan Panchina 16 Borsi, 17 Lupetti, 18 Bernini, 19 Ruffolo, 20 Patelli, 21 Sepe, 22 Tempestini, 23 Pozzi.

