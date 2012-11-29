CAVALIERI LA FORMAZIONE PER IL VIADANA
di Redazione
29/11/2012
Sabato 1 dicembre alle 15, allo Stadio Chersoni di Iolo, sarà di scena lo scontro al vertice tra I Cavalieri Prato e Rugby Viadana. Una partita molto importante per i tuttineri toscani che in caso di vittoria potrebbero portarsi in testa alla classifica di questo campionato di Eccellenza molto combattuto, che vede proprio Viadana a fare da apri pista, complice anche un calendario più agevole nella prima parte della stagione. La sfida si preannuncia molto delicata, i mantovani sono la squadra più in forma e arrivano al Chersoni da imbattuti, avendo sconfitto nell'ultimo turno, seppur con qualche difficoltà, la tenace Rovigo, unica squadra in grado di fermare la corsa dei Cavalieri in questo campionato. “La loro forza è il pacchetto di mischia - commenta Andrea De Rossi – oltre alla presenza di molti giocatori che vengono dall'esperienza in Celtic League con gli Aironi. Non ci sorprende affatto che si trovino a lottare per le prime posizioni; sono molto strutturati anche a livello societario e di impiantistica e queste sono cose che aiutano a fare la differenza a questo livello.” Per I Cavalieri sarà un importante banco di prova per confermare quanto di buono fatto in questa prima parte di campionato: “Viadana è una squadra molto pragmatica – esordisce Filippo Frati - muove pochissimo il pallone e si affida spesso e volentieri ai suoi avanti per risolvere le partite; non è un caso se più dell’85% delle sue mete sono state segnate dagli avanti. Sabato abbiamo una grande occasione per dimostrare gli enormi progressi fatti finora dalla nostra mischia e dalla nostra difesa. Il campo, reso pesantissimo dalle pioggie di questi giorni, non agevolerà certo il nostro gioco, ma dovremo essere bravi ad adattarci, come abbiamo fatto nelle ultime partite.”. Formazione annunciata: Roan, Giovanchelli, Garfagnoli, Cavalieri, Nifo, Ruffolo, Petillo, Bernini, Patelli ( c), Vezzosi, Sepe, McCann, Majstorovic, Lunardi, Ngawini. Panchina: De Gregori, Balboni, Boscolo, Saccardo, Frati, Ragusi, Tempestini, Pozzi Appuntamento, quindi, sabato 1 dicembre alle 15, allo Stadio Chersoni di Iolo, per la sfida al vertice tra I Cavalieri Prato e Rugby Viadana. Estra I Cavalieri Prato - Ufficio Stampa/Marketing Federico Oggioni Mob. +39.335.7853463 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.icavalieri.it ( http://www.icavalieri.it ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
CAVALIERI LA FORMAZIONE PER IL VIADANA
Articolo Successivo
MANTOVANI LAZIO IL XV PER LA GARA CON REGGIO EMILIA
Redazione