CAVINATO ANNUNCIA IL XV CALVINO PER IL DERBY

21/12/2012

CAVINATO ANNUNCIA IL XV PER IL DERBY CON VIADANA “Per battere Viadana il Calvisano dovrà scendere in campo al centodieci per cento”. Andrea Cavinato allenatore del Rugby Calvisano sa bene che la partita di domenica sarà un incontro difficile: “I giallo neri dovranno affrontarla con la massima concentrazione senza commettere errori. Sicuramente in campo sarà determinante il peso della mischia e l’esperienza dei giocatori.” Si deciderà poi tutto sul campo dello Zaffanella, domenica ore 15. Arbitrerà l’incontro il Signor Mitrea (Postioma di Paese, Treviso), g.d.l. Traversi (Costa di Rovigo, RO), Brescacin (Silea, TV), quarto uomo: Crivellini (Santa Maria di Longa, UD). Questa la probabile formazione che Cavinato manderà in campo domenica alle 15.00: Appiani, Canavosio, Castello, Picone, Visentin, Griffen (capt), Palazzani, Vunisa, Scanferla, Erasmus, Hehea, Beccaris, Costanzo, Ferraro, Lovotti. A disp. Gavazzi, Gerosa, Morelli, Brancoli, Salvetti, Berne, De Jager, Violi Cammi Calvisano - Ufficio Stampa Loredana Taffelli Mob. +39.340.6095517 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.rugbycalvisano.it ( http://www.rugbycalvisano.it ) [SUBSCRIPTIONS]
SERIE B. ANTICIPI DELLA DECIMA GIORNATA

VIADANA, PHILLIPS SCEGLIE IL XV PER IL DERBY CON CALVISANO

