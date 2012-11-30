Home CAVINATO SCEGLIE IL XV CALVINO PER LA GARA CON L'AQUILA

CAVINATO SCEGLIE IL XV CALVINO PER LA GARA CON L'AQUILA

di Redazione 30/11/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

“Per battere L’Aquila non dovremo assolutamente prendere sotto gamba la partita”. Andrea Cavinato allenatore del Rugby Calvisano sa, che sulla carta la partita di sabato non sarà troppo impegnativa, ma L’Aquila ha un nuovo allenatore e potrebbero cambiare le tattiche di gioco. “I giallo neri dovranno scendere in campo con molta determinazione, la squadra è pressochè la stessa che ha giocato a Padova, con 5 cambi, per dare un attimo di respiro. ” Si deciderà poi tutto sul campo del Peroni Stadium, sabato ore 15. Arbitrerà l’incontro il Signor Spadoni (Padova), g.d.l. Rossi (Piacenza), Franzoi (S.Maria Di Sala, Venezia), quarto uomo: Gobbi (S.Giorgio Piacentino, Piacenza). Questa la probabile formazione che Cavinato manderà in campo sabato alle 15.00: Appiani, Canavosio, Castello, Frapporti, Visentin, Marcato (capt), Palazzani, Vunisa, Scanferla, Zdrilich, Gerosa, Erasmus, Costanzo, Ferraro, Scarsini a disp. Gavazzi, Andreotti, Morelli, Cicchinelli / Salvetti, Griffen, Picone, Vilk / Berne, Violi.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Redazione