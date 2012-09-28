Home CAVINATO SCEGLIE LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA DI SAN DONA'

di Redazione 28/09/2012

CAVINATO ANNUNCIA LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA DI SAN DONA' Quella di domenica sarà una partita in cui il Calvisano dovrà andare in campo con il massimo della concentrazione e della determinazione. “Non possiamo permetterci – ha detto l’allenatore Cavinato- le leggerezze di domenica scorsa, quando contro le Fiamme Oro, pensavamo di aver chiuso la partita nel primo tempo.” Il San Donà è una grande squadra, che ha fatto la storia del rugby italiano, e come tale giocherà con molta grinta e orgoglio. “Noi temiamo tutti –aggiunge Cavinato- e anche nella seconda partita di campionato ci daranno filo da torcere”. Recuperato Andrea Marcato in mediana, questi i quindici del Cammi Rugby Calvisano, che deve ancora fare a meno del suo capitano Paul Griffen: De Jager, Canavosio, Vilk, Castello, Visentin, Marcato, Picone, Vunisa, Salvetti, Brancoli, Hehea, Beccaris, Coletti, Ferraro, Lovotti a disposizione: Costanzo, Gerosa, Morelli, Bellandi, Palazzani, Appiani / Frapporti, Berne, Scarsini.

