BENETTON RUGBY: a Monigo cede anche il Leinster! - le foto

Redazione Avatar

di Redazione

19/09/2010

Benetton Rugby vs Leinster (29 -13) Monigo (Treviso), 18 settembre 2010 Terzo turno di Magners Celtic League e seconda vittoria in casa per la Benetton Treviso ai danni dei Leinster. Sotto una pioggia incessante i Leoni portano a casa una vittoria tanto meritata quanto inaspettata contro i dubliners. E a Treviso è febbre celtica!!! Di seguito le foto del match Read more: http://www.marcosartori.net/wp/celtic-league-benetton-vs-leinster#ixzz0zxZZGAVc Tutte le altre foto nella fotogallery del match sul sito www.marcosartori.net

