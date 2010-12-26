Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Celtic League: Benetton vs Aironi - LE FOTO

Redazione Avatar

di Redazione

26/12/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Successo a Monigo del Benetton Rugby per 15-10 nello storico primo derby italiano di Magners Celtic League ai danni degli Aironi. [caption id="attachment_2663" align="aligncenter" width="300" caption="Benetton vs Aironi - Antonio Pavanello (C) man of the match"][/caption] [caption id="attachment_2660" align="aligncenter" width="300" caption="Benetton vs Aironi - Ezio Galon"][/caption] [caption id="attachment_2661" align="aligncenter" width="300" caption="Benetton vs Aironi - Valerio Bernabò"][/caption] [caption id="attachment_2662" align="aligncenter" width="300" caption="Benetton vs Aironi - Manoa Vosawai"][/caption] Tutte le altre foto nel sito di Marco Sartori

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA RIPRENDE L'ATTIVITA' DOPO LA PAUSA NATALIZIA

Articolo Successivo

Kinovea al Mogliano

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

12/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019