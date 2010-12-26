Celtic League: Benetton vs Aironi - LE FOTO
di Redazione
26/12/2010
Successo a Monigo del Benetton Rugby per 15-10 nello storico primo derby italiano di Magners Celtic League ai danni degli Aironi. [caption id="attachment_2663" align="aligncenter" width="300" caption="Benetton vs Aironi - Antonio Pavanello (C) man of the match"][/caption] [caption id="attachment_2660" align="aligncenter" width="300" caption="Benetton vs Aironi - Ezio Galon"][/caption] [caption id="attachment_2661" align="aligncenter" width="300" caption="Benetton vs Aironi - Valerio Bernabò"][/caption] [caption id="attachment_2662" align="aligncenter" width="300" caption="Benetton vs Aironi - Manoa Vosawai"][/caption] Tutte le altre foto nel sito di Marco Sartori
