Home Federazione Italiana Rugby CHARITY 4SAMOA, DONDI E POPELIN CONSEGNANO IL RICAVATO DELL'ASTA AL CONSOLE SAMOANO

CHARITY 4SAMOA, DONDI E POPELIN CONSEGNANO IL RICAVATO DELL'ASTA AL CONSOLE SAMOANO

di Redazione 21/12/2009

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Parma – Una semplice, ma sentita cerimonia si è svolta in mattinata nella Sala Magnani di Cariparma-Credit Agricole, main sponsor della Nazionale italiana di rugby. Il presidente della Fir Giancarlo Dondi e Patrick Popelin, direttore generale della comunicazione dell’istituto di credito parmigiano, hanno infatti consegnato a Giovanni Caffarelli, console samoano in Italia, i proventi dell’asta benefica “Charity 4Samoa” istituita nei villaggi ospitalità di Milano, Udine ed Ascoli Piceno dopo gli incontri, validi come Cariparma test match 2009, che hanno visto mettere all’asta le maglie dei giocatori di Italia, Nuova Zelanda, Sudafrica e Samoa, un decoder Sky autografato dagli azzurri ed il pallone ufficiale della gara disputata a San Siro fra il quindici di Nick Mallett e gli All Blacks. I fondi raccolti – integrati da una sensibile donazione di Cariparma che ha subito fiancheggiato la nobile ed umanitaria iniziativa – contribuiranno alla ricostruzione di una scuola elementare e di un ospedale nel distretto di Aleipata, nell’area sudorientale dell’arcipelago samoano, duramente colpito dallo tsunami del settembre scorso. Alla cerimonia erano presenti anche Federico Zanni, uno dei promotori dell’iniziativa, e l'ex internazionale samoano Silao Leaega.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp