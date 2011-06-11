CHURCHILL CUP, IL XV DELL'ITALIA &quot;A&quot; PER LA SFIDA CONTRO LA RUSSIA

Home Senza categoria CHURCHILL CUP, IL XV DELL'ITALIA "A" PER LA SFIDA CONTRO LA RUSSIA

CHURCHILL CUP, IL XV DELL'ITALIA "A" PER LA SFIDA CONTRO LA RUSSIA

di Redazione 11/06/2011

[gallery] Gloucester (Inghilterra) – Gianluca Guidi e Giampiero De Carli, responsabili tecnici dell’Italia “A”, hanno ufficializzato la formazione che domani (ore 17.00 locali, 18.00 in Italia) affronterà al Kingsholm Stadium di Gloucester la Russia nella seconda ed ultima giornata della fase a gironi della Churchill Cup. Dopo la sconfitta per 26-12 contro il Canada nella sfida inaugurale, la seconda rappresentativa azzurra è chiamata a riscattare la prestazione contro i nordamericani e deve conquistare la vittoria per poter accedere alla finale per il terzo posto. “La sconfitta contro il Canada è stata uno schiaffo, adesso vogliamo e dobbiamo riscattarci con una prestazione convincente sia sotto il profilo del gioco che per quanto riguarda la combattività – ha detto Gianluca Guidi – e per questo in settimana abbiamo lavorato molto. Il lavoro però non basta più, ci vuole una capacità di battersi che la settimana scorsa contro il Canada è venuta meno e che noi tecnici ci aspettiamo di vedere in campo domani contro la Russia, una squadra aggressiva e confidente che ha saputo mettere in difficoltà i canadesi”. “Le modifiche nella formazione iniziale sono state prese in accordo con il CT Nick Mallett ed il suo staff: siamo qui per valutare molti giocatori in prospettiva Mondiale e domani in tanti si giocheranno un posto nel gruppo per la Rugby World Cup neozelandese di settembre” ha detto il tecnico toscano. Questa la formazione dell’Italia “A” per la partita contro la Russia: 15 Ruggero TREVISAN (BancaMonteParma Crociati)* 14 Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) 13 Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso)* 12 Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) 11 Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) 10 Riccardo BOCCHINO (MPS Aironi, 6 caps)* 9 Tito TEBALDI (MPS Aironi, 14 caps) 8 Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) 7 Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) 6 Francesco MINTO (Benetton Treviso) 5 Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) - capitano 4 Joshua FURNO (MPS Aironi)* 3 Fabio STAIBANO (MPS Aironi, 9 caps) 2 Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma)* 1 Alberto DE MARCHI (MPS Aironi) a disposizione 16 Andrea MANICI (HBS GranDucato Parma)* 17 Matias AGUERO (MPS Aironi, 17 caps) 18 Dario CHISTOLINI (Petrarca Padova) 19 Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) 20 Nicola BELARDO (Estra I Cavalieri Prato)* 21 Durandt GERBER (HBS GranDucato Parma) 22 Giovambattista VENDITTI (MPS Aironi)* *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" di Tirrenia

