Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Ci ha lasciati Renzo Lazzari

Redazione Avatar

di Redazione

24/01/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
20110122moglianovsgranducatotrofeo-1026 Ricordiamo  che all'inizio della partita contro il Gran Ducato parma è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il nostro connazionale deceduto in Afganistan e per la scomparsa all'età di 57 anni di Renzo Lazzari, giornalista reporter dell'Eco di Mogliano, tifoso e profondo conoscitore della storia del Rugby Mogliano. La società tutta esprime le sue piu' sentite condoglianze ai familiari. Rugby Mogliano
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

1° Obiettivo: ROVIGO

Articolo Successivo

Mogliano Vs Gran Ducato: Le foto della partita

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019