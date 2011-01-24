Ci ha lasciati Renzo Lazzari
di Redazione
24/01/2011
Ricordiamo che all'inizio della partita contro il Gran Ducato parma è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il nostro connazionale deceduto in Afganistan e per la scomparsa all'età di 57 anni di Renzo Lazzari, giornalista reporter dell'Eco di Mogliano, tifoso e profondo conoscitore della storia del Rugby Mogliano. La società tutta esprime le sue piu' sentite condoglianze ai familiari. Rugby Mogliano
Redazione