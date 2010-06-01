Home Federazione Italiana Rugby Cinque cambi per l'Italia A

Cinque cambi per l'Italia A

di Redazione 01/06/2010

Cinque cambi per Gianluca Guidi, tecnico dell’Italia “A” che si radunerà giovedì a Paese (TV) per preparare l’IRB Nations Cup che prende il via a Bucarest venerdì 11 giugno. Il tecnico toscano, a seguito della convocazione con la Nazionale Maggiore del capitano Bernabò e Sbaraglini, ha selezionato il seconda linea Agustin Cavalieri del Petrarca Padova ed il pilone della Benetton Treviso Matteo Muccignat. I gradi di capitano sono stati assegnati al seconda linea dei Campioni d’Italia Antonio Pavanello. Il mediano di mischia dell’MPS Viadana Michael Wilson, infortunato, è stato sostituito da Giulio Toniolatti della Futura Park Rugby Roma. Infine, non hanno dato la propria disponibilità a partecipare alla Nations Cup per motivi familiari il centro del Petrarca Padova Enrico Patrizio ed il seconda linea della Femi-CZ Rovigo Tommaso Reato: al loro posto sono stati convocati Alberto Benettin (Petrarca Padova) ed Enrico Pavanello (Benetton Treviso). Il 5 giugno a Mirano (VE) l’Italia “A” affronterà il XV della Serenissima in un match di preparazione nel quale scenderà in campo anche Sergio Parisse mentre l’11 giugno, allo Stadium Arcul de Triumf di Bucarest, Pavanello e compagni affronteranno i Jaguars argentini nella prima giornata della Nations Cup. “Al termine della stagione è inevitabile aver a che fare con qualche assenza di troppo – commenta Gianluca Guidi – e siamo contenti per Bernabò e Sbaraglini che saranno impegnati in Sudafrica con la prima squadra. Credo che, per gli atleti convocati in sostituzione degli assenti, partecipare alla Nations Cup rappresenti una chance importante per dimostrare le proprie qualità ad alto livello”. La rosa dei convocati è aggiornata come segue: Piloni Dario CHISTOLINI (Petrarca Padova) Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Rovigo) Pedro DI SANTO (Benetton Treviso) Matteo MUCCIGNAT (Benetton Treviso) Massimiliano RAVALLE (Femi-CZ Rovigo)* Tallonatori Carlo FESTUCCIA (Racing-Metro Paris, 47 caps) Davide GIAZZON (Banca Monte Parma) Seconde linee Agustin CAVALIERI (Petrarca Padova) Joshua FURNO (MPS Viadana)* Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps) - capitano Enrico PAVANELLO (Benetton Treviso, 8 caps) Mantvydas TVERAGA (Banca Monte Parma) Terze linee Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 7 caps) Jaco ERASMUS (MPS Viadana, 3 caps) Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)* Francesco MINTO (Banca Monte Parma) Silvio ORLANDO (Benetton Treviso, 14 caps) Mediani di mischia Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso) Giulio TONIOLATTI (Futura Park Rugby Roma, 5 caps) Mediani d’apertura Andrea MARCATO (Benetton Treviso, 16 caps) Luciano ORQUERA (Brive, 14 caps) Centri Alberto BENETTIN (Petrarca Padova)* Alberto CHIESA (Consiag I Cavalieri Prato)* Andrea PRATICHETTI (Femi-CZ Rovigo)* Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma, 3 caps)* Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 5 caps) Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso)* Denis MAJSTOROVIC (Vibu Noceto) Samuele PACE (MPS Viadana, 3 caps) Riccardo PAVAN (Banca Monte Parma, 1 cap) invitato: Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" Calendario IRB Nations Cup 2010 I turno – 11 giugno Argentina Jaguars v Italia “A” II turno, 15 giugno Italia “A” v Georgia III turno, 20 giugno Italia “A” v Romania

