COACH SVEN VALSECCHI STASERA OSPITE IN RADIO
di Redazione
03/12/2011
Oggi sabato 3 dicembre alle 19,00, l’allenatore delle Fiamme Oro Rugby, Sven Valsecchi, sarà ospite della trasmissione radiofonica “Stadio Flaminio: l’ora del rugby”, condotta da Roberto Parretta su Radio Manà Manà Sport (FM 89,3 Mhz.). Il programma potrà essere seguito anche in streaming, collegandosi al sito internet www.radiomanamana.it
Roma, 3 dicembre 2011 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
Articolo Precedente
DOMENICA A CALVISANO SCONTRO AL VERTICE
Articolo Successivo
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VI GIORNATA
Redazione