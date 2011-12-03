Loading...

COACH SVEN VALSECCHI STASERA OSPITE IN RADIO

03/12/2011

Oggi sabato 3 dicembre alle 19,00, l’allenatore delle Fiamme Oro Rugby, Sven Valsecchi, sarà ospite della trasmissione radiofonica “Stadio Flaminio: l’ora del rugby”, condotta da Roberto Parretta su Radio Manà Manà Sport (FM 89,3 Mhz.). Il programma potrà essere seguito anche in streaming, collegandosi al sito internet www.radiomanamana.it

Roma, 3 dicembre 2011 Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby

