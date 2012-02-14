Home Senza categoria COMINCIA A SVUOTARSI L'INFERMERIA

COMINCIA A SVUOTARSI L'INFERMERIA

di Redazione 14/02/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 82 del 14.02.2012 COMINCIA A SVUOTARSI L'INFERMERIA Ancora rinviata la ripresa del campionato di Eccellenza, il prossimo incontro è previsto per domenica 19 febbraio quando il Rovigo farà visita al Mogliano che all'andata portò a casa un 22 pari che in casa rossoblu suonò come primo campanello dall'allarme. L'incontro, trasmesso dalla televisione, contro un avversario che spesso ha fatto soffrire i bersaglieri, sarà l'occasione per riprendere il cammino di crescita che fino adesso ha visto il Rovigo procedere a singhiozzo alternando prove di spessore tecnico ed agonistico conformi alle qualità potenziali della squadra ad altre farcite di errori ed amnesie inspiegabili. Nella convinzione che i giocatori abbiano solo bisogno di sbloccarsi il tecnico Polla Roux ha lavorato molto in questa fase sull'approccio all'incontro e sull'attenzione ai particolari. Intanto il forzato riposo permetterà di assestare la situazione degli infortunati dando modo a quelli che ora sono disponibili (Pace, Pedrazzi, Scholtz, Tumiati e Van Niekerk) di affinare la preparazione fisica con la speranza che anche Persico sia prossimo al rientro (per lui in settimana si definirà la prognosi per le conseguenze del trauma facciale subito). Montauriol, che ad inizio settimana sembrava disponibile, accusa ancora dolori alla spalla destra che necessitano di accertamenti. Facendo il punto sul resto dell'infermeria si può osservare come per Zorzi sia prevista la ripresa della corsa entro la prima settimana di marzo, che Ravalle è stato sottoposto ad intervento di meniscectomia lunedì scorso ed ha già iniziato la fisioterapia, mentre per Boccalon è prevista indagine radiologica con successiva visita ortopedica tra una decina di giorni per gli esiti di un incidente stradale. Sempre sul fronte sanitario, nell'Under 23 si registrano le seguenti situazioni: Marzolla, con esiti di intervento alla spalla sinistra, prosegue la parte atletica della preparazione e tra quaranta giorni riprenderà progressivamente il contatto; Buoso, sarà sottoposto ad indagine radiografica ed a successivo controllo ortopedico per frattura al quinto metatarso sinistro; Zanirato Marco, con esiti di frattura alla clavicola sinistra, sarà a disposizione dal 22 febbraio mentre Fornasaro, che aveva subito una frattura orbitaria sinistra è già a disposizione. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

