comunicato 32 Rugby Rovigo Delta

Redazione Avatar

di Redazione

01/10/2010

TITOLO
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 32 del 01.10.2010 Questa la formazione che affronterà a Roma la FUTURA PARK RUGBY OLIMPIC ROMA nella giornata di sabato 2 ottobre ore 15 Basson; Bacchetti, Pace, Duca, Zorzi; Bustos, Zanirato; Guzman, Lubian, Persico; Montauriol, Reato (Vice Cap.); Ravalle, Mahoney (Cap.), Boccalon. A Disposizione : Damiano (Pl), Quaglio (Pl), Golfetti (Pl), Tumiati, Badocchi, Legora, Lunardon, Calanchini. Ufficio stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
