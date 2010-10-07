comunicato 34
di Redazione
07/10/2010
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 34 del 07.10.2010 L'Atlantique Stade Rochelais di La Rochelle, che affronterà sabato prossimo la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta nel primo incontro di AMLIN CHALLENGE CUP pool 5 alle ore 15 allo stadio Mario Battaglini, svolgerà un allenamento di finitura al campo n. 2 dello stesso stadio alle ore 16 di venerdì 8 ottobre. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
