comunicato 35

08/10/2010

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 35 del 08.10.2010 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA vs ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS di LA ROCHELLE di sabato 9 ottobre, stadio Mario Battaglini, ore 15,00 Per il primo turno della AMLIN CHALLENGE CUP scenderà in campo la seguente formazione: Basson; Stanojevic, Lunardon, De Gaspari, Zorzi; Bustos, Zanirato; Guzman, Anouer, Persico; Montauriol, Reato; Ravalle, Mahoney, Dolcetto. A disposizione: Damiano, Boccalon, Quaglio, Tumiati, Badocchi, Duca, Zarattini, Bacchetti. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
