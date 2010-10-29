comunicato 38 rugby rovigo
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 38 del 29.10.2010 L'AQUILA RUGBY 1936 vs FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA di sabato 30 ottobre, ore 15,00 Nella sesta giornata del Campionato di Eccellenza la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è attesa da una prova impegnativa sul campo dell'Aquila. Dopo la buona prestazione contro il Petrarca Padova è la volta di un altro avversario storico dei Rossoblu. Il passato della società neroverde, la tradizione di un ambiente che ha saputo dare dimostrazione, nelle più diverse occasioni, di incredibile capacità di reazione e la consapevolezza che questo avversario non parte mai battuto possono servire al tecnico del Rovigo, Polla Roux, per far scendere in campo la squadra con la giusta concentrazione, con un grande rispetto dell'avversario e con la volontà di confermare quanto di buono si è visto domenica al Battaglini contro il Petrarca. Per l'occasione il tecnico conferma la formazione dell'ultima giornata, con qualche variazione tra i giocatori in panchina, per cui scenderanno in campo: Basson; Zorzi, Pace, De Gaspari, Bacchetti; Bustos, Zanirato; Guzman, Lubian, Persico; Montauriol, Reato; Ravalle, Mahoney, Boccalon. A disposizione: Damiano, Quaglio, Datola, Tumiati, Barion, Duca, Zarattini, Calanchini. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
