comunicato n 37

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2010

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 37 del 23.10.2010 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA vs PETRARCA PADOVA di domenica 24 ottobre, ore 14,00 Per l'atteso posticipo della quinta giornata del Campionato di Eccellenza contro il Petrarca Rugby la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta schiererà la seguente formazione: Basson; Zorzi, Pace, De Gaspari, Bacchetti; Bustos, Zanirato; Guzman, Lubian, Persico; Montauriol, Reato; Ravalle, Mahoney, Boccalon. A disposizione: Damiano, Quaglio, Golfetti, Tumiati, Barion, Duca, Lunardon, Calanchini. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
comunicato petrarca rugby

L'HBS GranDucato sfida I Cavalieri

