comunicato petrarca rugby

29/10/2010

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 29 ottobre 2010 ALLA GUIZZA PETRARCA-I CAVALIERI Debutto per il pilone Sodini Appuntamento casalingo per il Petrarca Rugby, che domani, SABATO 30 OTTOBRE, alle ore 15, ospita al “Centro Geremia” della Guizza (e non al Plebiscito, per motivi di manutenzione del terreno erboso) l'Estra I Cavalieri Prato nella sesta giornata del campionato di Eccellenza (arbitro Pennè di Milano). “E' l'occasione per tornare ad una dimensione più consona dopo al sconfitta nel derby”, spiega il tecnico Pasquale Presutti, “perchè siamo convinti che il nostro valore sia diverso da quello visto al Battaglini”. Quanto alla formazione, decisi alcuni cambi rispetto a sabato scorso, e debutto in prima linea del pilone Sodini, arrivato a Padova in settimana. Tre le variazioni nei trequarti, quattro nel pacchetto di mischia tra infortuni e scelte tecniche. Ecco la squadra annunciata: Bortolussi, Spragg, Chillon Ale., Bertetti, Acuna, Walsh, Billot, Ansell, Palmer, Bezzati, Cavalieri, Fletcher, Sodini, Costa Repetto, Fazzari. A disp.: Gega, Caporello, Gatto, Sutto, Targa, Dal Corso, Sanchez, Innocenti/Faggiotto. Cordiali saluti
