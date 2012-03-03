Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 03/03/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 3 marzo 2012 DOMANI ALLA GUIZZA ARRIVA L'AQUILA Quarta giornata di ritorno, calcio d'inizio di Manuela Levorato Quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza al “Centro Geremia” della Guizza (ore 15, arbitro Sironi), in campo domani, DOMENICA 4 MARZO il Petrarca e L'Aquila. A dare il calcio d'inizio la campionessa d'atletica Manuela Levorato. Una sfida tra la terza e la settima della classifica, con 20 punti a dividere le due formazioni, ma la rivalità è storica, e il tecnico del Petrarca Pasquale Presutti, tra l'altro abruzzese, invita a non sottovalutare gli avversari. “Sono due società che hanno fatto la storia del rugby italiano, non aspettiamoci una vittoria facile. Se siamo superiori lo dovremo dimostrare sul campo, nessuno ci farà regali. Certo, siamo in un buon momento, ma questo non vuol dire nulla se non è accompagnato da una grande voglia di vincere”. Complici numerosi acciacchi tra i bianconeri, non mancano le novità in formazione. Bortolussi si scambia con Spragg per i ruoli di ala e estremo, Ansell e Bezzati lasciano il posto in terza linea a Palmer e Barbini, Damiano gioca tallonatore per Gega. In panchina le novità Maregotto, giocatore di prima linea classe '91, e Sintich, trequarti che può ricoprire più ruoli. La formazione annunciata: Bortolussi, Innocenti, Neethling, Ziegler, Spragg, Hickey, Travagli, Palmer, Giusti, Barbini, Sutto, Tveraga, D'Agostino, Damiano, Furia. A disp.: Naka, Maregotto, Caporello, Cavalieri, Bezzati, Alb. Chillon, Faggiotto, Sintich. Cordiali saluti

