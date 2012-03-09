Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 09/03/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 9 marzo 2012 IL PETRARCA OSPITA REGGIO EMILIA Si gioca al “Centro Geremia” la quinta giornata di ritorno Sarà PETRARCA -Rugby Reggio (ore 15, arbitro Liperini di Livorno) a richiamare i tifosi bianconeri DOMENICA 11 MARZO 2012, al “Centro Geremia” della Guizza, per la quinta giornata di ritorno (la dodicesima totale) del campionato di Eccellenza. Anche il Petrarca Rugby partecipa alla campagna nazionale ANDROLIFE, per la prevenzione contro il rischio di infertilità maschile nei giovani (recenti studi confermano che colpisce un giovane su tre), che coinvolge testimonial del calibro di Alex Zanardi, Christian Ghedina e Francesco Totti. Per una buona prevenzione, lo sport, e uno sport “pulito” come il rugby, è un ottimo mezzo. Domenica al Centro “Geremia” della Guizza sono previste una serie di iniziative. Fin dal mattino sarà a disposizione un gazebo informativo, mentre i giocatori di Petrarca e Reggio Emilia (oltre alle terne arbitrali) indosseranno una t-shirt celebrativa. Presente il professor Carlo Foresta, docente dell'Università di Padova, Presidente della Società Italiana di Fisiopatologia della Riproduzione e uno dei massimi esperti internazionali, convinto sostenitore della ricerca in questo campo. Cordiali saluti

