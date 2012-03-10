Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 10/03/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 10 marzo 2012 ALLA GUIZZA PETRARCA - REGGIO Contro gli emiliani la quinta giornata di ritorno Quinta giornata di ritorno, e cinque giornate compresa questa al termine della stagione regolare. Il PETRARCA ospita domani, DOMENICA 11 MARZO 2012, al “Centro Geremia” della Guizza (ore 15, arbitro Liperini di Livorno) il Rugby Reggio Emilia, con l'obiettivo di muovere ancora la classifica. “Noi, però, rispettiamo al massimo l'avversario, che ha fatto soffrire Prato nell'ultimo turno, ma soprattutto noi nel match di andata, con un secondo tempo molto equilibrato”, ricorda il tecnico del Petrarca Pasquale Presutti. “Se siamo più forti, sarà solo il campo a dirlo, e prima lo dobbiamo dimostrare”. Per la formazione, Presutti non può disporre di Ansell, alle prese con un problema muscolare che lo ha bloccato nell'ultimo allenamento. Fuori anche, per infortuni o turnover, Leso, Bertetti, Travagli, Tveraga, Alessandro Chillon, e in procinto di rispondere alla convocazione con la Nazionale Emergenti ci sono Barbini, Targa e Alberto Chillon, con il primo tenuto così a riposo, e con Targa in panchina. Rientro da titolare per l'ala Faggiotto, autore di una buona prova contro L'Aquila. La squadra annunciata: Bortolussi, Spragg, Neethling, Ziegler, Faggiotto, Hickey, Alb. Chillon, Palmer, Bezzati, Persico, Cavalieri, Sutto, D'Agostino, Damiano, Furia. A disp.: Naka, Gatto, Caporello, Giusti, Targa, Billot, Sanchez, Innocenti. Infine il Petrarca Rugby partecipa alla campagna nazionale ANDROLIFE, per la prevenzione contro il rischio di infertilità maschile nei giovani (recenti studi confermano che colpisce un giovane su tre), che coinvolge testimonial del calibro di Alex Zanardi, Christian Ghedina e Francesco Totti. Per una buona prevenzione, lo sport, e uno sport “pulito” come il rugby, è un ottimo mezzo. Domenica al Centro “Geremia” della Guizza sono previste una serie di iniziative. Fin dal mattino sarà a disposizione un gazebo informativo, mentre i giocatori di Petrarca e Reggio Emilia (oltre alle terne arbitrali) indosseranno una t-shirt celebrativa. Presente il professor Carlo Foresta, docente dell'Università di Padova, Presidente della Società Italiana di Fisiopatologia della Riproduzione e uno dei massimi esperti internazionali, convinto sostenitore della ricerca in questo campo. Cordiali saluti

