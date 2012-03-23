Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 23/03/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 23 marzo 2012 QUARTULTIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON Domani il Petrarca in campo a Catania Quartultima giornata di ritorno della regular season nel campionato italiano d'Eccellenza, che vede il PETRARCA in viaggio per Catania, dove affronterà domani, SABATO 24 MARZO 2012, alle ore 14 (arbitro Passacantando de L'Aquila) il San Gregorio Catania, squadra fanalino di coda, ma alla ricerca di punti preziosi per la salvezza, ancora possibile. “Infatti”, conferma l'allenatore Pasquale Presutti, “I nostri avversari non hanno nulla da perdere e punteranno sulle gare casalinghe che rimangono per muovere la classifica. D'Altra parte, anche noi dobbiamo fare punti in chiave play-off, e saranno la lucidità e la determinazione a fare la differenza”. Intanto la società comunica che il responsabile medico del Petrarca, il dottor Carlo Andreoli, dopo aver valutato con gli altri componenti dello staff la condizione fisica della terza linea Lance Persico, alle prese con un perdurante problema al ginocchio destro, ha deciso di effettuare un intervento chirurgico in artroscopia, effettuato ieri nella casa di cura Abano Terme dal dottor Emanuele Furlan. L'intervento, che ha riscontrato una lesione meniscale, è perfettamente riuscito, e il giocatore si spera possa tornare in campo in circa quattro settimane. La formazione annunciata per domani: Bortolussi, Innocenti, Ziegler, Neethling, Spragg, Hickey, Travagli, Palmer, Giusti, Bezzati, Sutto, Cavalieri, D'Agostino, Gatto, Naka. A disp.: Damiano, Gega, Leso, Tveraga, Barbini, Chillon Alb., Faggiotto, Sanchez. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp