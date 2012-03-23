Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

23/03/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 23 marzo 2012 QUARTULTIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON Domani il Petrarca in campo a Catania Quartultima giornata di ritorno della regular season nel campionato italiano d'Eccellenza, che vede il PETRARCA in viaggio per Catania, dove affronterà domani, SABATO 24 MARZO 2012, alle ore 14 (arbitro Passacantando de L'Aquila) il San Gregorio Catania, squadra fanalino di coda, ma alla ricerca di punti preziosi per la salvezza, ancora possibile. “Infatti”, conferma l'allenatore Pasquale Presutti, “I nostri avversari non hanno nulla da perdere e punteranno sulle gare casalinghe che rimangono per muovere la classifica. D'Altra parte, anche noi dobbiamo fare punti in chiave play-off, e saranno la lucidità e la determinazione a fare la differenza”. Intanto la società comunica che il responsabile medico del Petrarca, il dottor Carlo Andreoli, dopo aver valutato con gli altri componenti dello staff la condizione fisica della terza linea Lance Persico, alle prese con un perdurante problema al ginocchio destro, ha deciso di effettuare un intervento chirurgico in artroscopia, effettuato ieri nella casa di cura Abano Terme dal dottor Emanuele Furlan. L'intervento, che ha riscontrato una lesione meniscale, è perfettamente riuscito, e il giocatore si spera possa tornare in campo in circa quattro settimane. La formazione annunciata per domani: Bortolussi, Innocenti, Ziegler, Neethling, Spragg, Hickey, Travagli, Palmer, Giusti, Bezzati, Sutto, Cavalieri, D'Agostino, Gatto, Naka. A disp.: Damiano, Gega, Leso, Tveraga, Barbini, Chillon Alb., Faggiotto, Sanchez. Cordiali saluti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

LA FEMI-CZ VEA AFFRONTA IL CAMMI CALVISANO PER CONSERVARE IL POSTO NEI PLAY OFF

Articolo Successivo

CAMMI CALVISANO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019