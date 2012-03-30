Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 30/03/2012

[gallery] PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 30 marzo 2012 TERZULTIMA GIORNATA DI REGULAR SEASON Al Plebiscito arriva il Mogliano Tre giornate al termine della stagione regolare per il campionato di Eccellenza di rugby, e per il Petrarca si tratta di altrettante gare decisive per l'accesso ai play-off. I campioni d'Italia giocano domani, SABATO 31 MARZO, alle ore 16 al Plebiscito (arbitro Mancini di Frascati) contro il Marchiol Mogliano, che in classifica è subito dietro ai bianconeri. “Vedo molto equilibrio in generale per l'accesso alle semifinali”, spiega il tecnico del Petrarca Pasquale Presutti, “ma siamo consapevoli delle difficoltà e delle opportunità che si presentano. Abbiamo perso a Catania, ora però pensiamo solo al futuro. Ce la metteremo tutta, da qui alla fine della regular season”. La formazione annunciata: Spragg, Bortolussi, Ziegler, Bertetti, Innocenti, Hickey, Alb. Chillon, Targa, Barbini, Bezzati, Cavalieri, Sutto, Leso, Gega, Naka. A disp.: Caporello, Damiano, D'Agostino, Tveraga, Palmer, Travagli, Sanchez, Faggiotto. Alla partita verranno venduti circa 100 biglietti per aggiudicarsi, nel terzo tempo, l'uovo di pasqua gigante (oltre 30 chili di cioccolato) con relativa sorpresa che verrà messo in palio con una lotteria. Una novità per il Petrarca, ideata dal team manager Guido Zorzi, per augurare ai propri tifosi una serena Pasqua. . Cordiali saluti

