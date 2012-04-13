Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 13/04/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 13 aprile 2012 PENULTIMO TURNO DI ECCELLENZA Il Petrarca in trasferta contro i Crociati Penultimo appuntamento con la stagione regolare per il Petrarca, che affronta domani (ore 16, arbitro Mitrea di Treviso) il Banca Monte Parma Crociati in trasferta. Una gara delicata per la classifica, se i bianconeri vogliono rimanere in corsa per i play-off. “Importante per il morale e per la classifica”, conferma il tecnico del Petrarca pasquale Presutti. “Per essere sicuri delle semifinali dobbiamo vincere con i Crociati e con Rovigo, nell'ultimo turno. In caso contrario, un solo successo potrebbe non bastare. Noi ce la metteremo tutta”. Ancora dubbi nella formazione, con alcuni giocatori che potrebbero essere recuperati in extremis, ma anche con infir4tunati che rimangono comunque fuori dai giochi finali. “E' ovvio che non si cerano alibi”, riprende Presutti, “ma non posso dimenticare il fatto che abbiamo affrontato buona parte della stagione senza giocatori che l'anno scorso avevano dato una grossa mano. Onore ai ragazzi che hanno giocato, e che hanno sempre dato il massimo, ma un pizzico di fortuna in più ci avrebbe aiutato. Comunque sia, l'obiettivo per gli ultimi 160 minuti è quello di commettere meno errori degli avversari”. I convocati: Furia, Damiano, Gega, Gatto, Caporello, Leso, Tveraga, Sutto, Cavalieri, Targa, Bezzati, Palmer, Ansell, Giusti, Travagli, Alb. Chillon, Walsh, Hickey, Bertetti, Ziegler, Sanchez, Faggiotto, Spragg, Innocenti, Bortolussi Cordiali saluti

