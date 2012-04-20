Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

20/04/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 20 aprile 2012 PETRARCA-ROVIGO, IN PALIO I PLAY-OFF Domani, sabato 21 aprile, PETRARCA e ROVIGO si affrontano al Plebiscito (ore 16, arbitro Damasco di Napoli) per l'ultima giornata di stagione regolare. In palio un posto per le semifinali. Le due squadre, infatti, si presentano all'appuntamento nella condizione che solo vincendo possono avere la certezza di accedere ai play-off. Non mancherà dunque la pressione, su entrambi i fronti. “Potevamo conquistare prima l'accesso ai play-off”, conferma l'allenatore Pasquale Presutti, “e invece non ci siamo riusciti. Comunque siamo pronti, e consapevoli che solo vincendo la stagione sarà davvero positiva”. La formazione annunciata, con alcuni dubbi che verranno sciolti all'ultimo momento: Hickey, Bortolussi, Ziegler, Neethling o Bertetti, Spragg, Walsh, Travagli, Ansell o Barbini, Bezzati o Targa, Palmer, Cavalieri, Sutto, Leso, Gega, Caporello. A disp.: D'Agostino, Furia, Damiano, Tveraga, Faggiotto, Alb. Chillon. Cordiali saluti

