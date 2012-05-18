Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

18/05/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 18 maggio 2012 LUTTO IN CASA PETRARCA Dirigenti, giocatori e tifosi del Petrarca rugby si stringono attorno a Piermaria Leso e alla sua famiglia per la tragica scomparsa per malattia del papà di Piermaria, pilone bianconero. Da molte stagioni in forza al Petrarca, prima con il progetto Accademia della società, e poi due stagioni all'Accademia Federale di Tirrenia, Piermaria, veronese classe '91, era stato capitano della Nazionale Under 20 al Mondiale disputato in Veneto nel 2011, e da questa stagione fa parte a pieno titolo della rosa del Petrarca. Cordiali saluti

