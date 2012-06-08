Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

08/06/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 8 giugno 2012 MORETTI E SALVAN I NUOVI TECNICI DEL PETRARCA Il Petrarca Rugby rende noto che il nuovo tecnico della Prima Squadra per la stagione 2012/2013 sarà Andrea Moretti. Al suo fianco, come assistente, arriverà Rocco Salvan. I due, che sono stati anche compagni di squadra al Petrarca negli anni '90, hanno poi intrapreso la strada da allenatori con diverse esperienze. Andrea Moretti, 39 anni, nato a Mantova, ha giocato al Petrarca dal 1996 al 2000, spostandosi poi a Worcester, Calvisano e Viadana (da giocatore 13 presenze con l'Italia dal '97 al 2005), dove nel 2008, terminata la carriera agonistica, ha iniziato ad allenare. Da due stagioni era l'assistente della franchigia degli Aironi, iscritta alla Celtic League. Rocco Salvan, 38 anni, nato a Rovigo, è stato giocatore delle Fiamme Oro dal 1994 al 1998, quindi del Petrarca, del Rovigo e del Badia dove ha concluso la sua attività da giocatore. Da allenatore, dalla stagione 2008/2009 ha seguito le Fiamme Oro, che hanno ottenuto la doppia promozione dalla serie B alla serie A-1. La società augura buon lavoro ai due tecnici, e ringrazia Pasquale Presutti e Luca Bot per l'ottimo lavoro e i brillanti risultati ottenuti negli ultimi anni al Petrarca, augurando loro le migliori fortune.

