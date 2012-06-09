Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

09/06/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 9 giugno 2012 FINALE UNDER 20, IL PETRARCA IN CAMPO DOMENICA Ultimo atto per la Under 20 del Petrarca, impegnata DOMENICA 10 GIUGNO nella FINALE SCUDETTO di categoria, in programma alle 17.00 nello stadio comunale di via Callegarola di Modena contro l'Amatori Parma. Le due squadre si sono classificate al primo posto nei rispettivi gironi. A dirigere la finale è stato designato il bresciano Bertelli, assistito dai giudici di linea Francesco Russo e Luigi Sorrentino. Quarto uomo Mariolino Filizzola. “Siamo molto sereni”, commenta il tecnico dell'Under 20 del Petrarca Andrea Zulian, seconda e terza linea degli scudetti bianconeri anni '80. “Rispetto all'anno scorso, quando fummo eliminati all'ultima giornata dal Viadana, siamo un po' più tonici, e con meno infortuni. Ma sarà una gara equilibrata, i nostri avversari hanno giocatori preparati e di qualità, molti vengono anche da fuori Parma. I nostri ragazzi hanno dovuto contemperare gli ultimi impegni scolastici con questa settimana di allenamenti, e non è stato facile. L'entusiasmo è comunque alto, e comunque vada sono molto felice che i giocatori possano vivere un'esperienza del genere. E' una finale vera, e lo capiamo dall'interesse e dall'impegno con cui la Federazione e la nostra società stanno seguendo l'evento”. Lo staff tecnico è composto anche da Matteo Farsura, Pietro Monfeli e Fabio Faggiotto, mentre la squadra partirà per Modena seguita da molti tifosi, che hanno allestito, anche un pullman di sostenitori, organizzato dal Boccaccio Rugby News. La formazione annunciata: Covi, Borgato, Bellini, Casalini, Dalle Carbonare, Mercanzin, Soffiato, Fiorita, Boccardo, Chimera, Longhin, Trevisan, Motolese, Ragazzi, Franceschetto. A disp.: Peruzzo, Zebele, Negrin, Gutierrez, Meneghetti, Ponchia, Baruffato. Cordiali saluti

