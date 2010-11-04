Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 04/11/2010

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 4 novembre 2010 IL TEST MATCH ITALIA-ARGENTINA PARTE DA PADOVA I Pumas ospiti da domani alla Guizza per i primi allenamenti Il test match Italia-Argentina, in programma sabato 13 novembre allo stadio Bentegodi di Verona, in realtà inizia gia' domani, VENERDI' 5 NOVEMBRE, con il raduno dei Pumas argentini a Padova. Saltato il test in programma con i Barbarians britannici, lo staff, in contatto da tempo con il Petrarca, ha deciso di fissare il raduno a Padova, e di utilizzare le strutture di allenamento del "Centro Geremia". "Per noi e' un grande onore ospitare una squadra del genere", spiega il presidente Enrico Toffano, che ha gestito i contatti insieme al D.S. Corrado Covi e alla terza linea bianconera Nicolas Galatro, che in questi giorni ha fatto da tramite con i dirigenti argentini, e che ricoprira' in pratica il ruolo di dirigente a disposizione del gruppo (in gergo liason officer), dalla gestione dell'ospitalità a quella di spogliatoi, sala pesi e tempo libero, visto che i Pumas si sono affidati totalmente al Petrarca sotto questo aspetto, senza portare al seguito l'attrezzatura tecnica, gia' inviata a Verona. "E' un contatto importante", riprende Toffano, "con una Nazionale che sento vicina anche come spirito e mentalità'. Speriamo di essere all'altezza, e che possiamo imparare qualcosa anche dai loro allenamenti. Invito i tifosi a venire al centro in questi giorni, e' un'occasione che non capita tutti i giorni". I giocatori dell'Argentina, ottava nel ranking mondiale, arriveranno a Padova venerdì pomeriggio alla spicciolata, provenienti dai rispettivi club, la maggior parte in Europa. Quindi sosterranno una doppia seduta di allenamento sabato, e di nuovo domenica mattina. Allenamenti a porte aperte, a dimostrazione della grande considerazione che i Pumas nutrono nei confronti dei tifosi, che potranno anche scattare qualche foto ricordo o farsi firmare autografi. Il gruppo si recherà' più volte alle piscine termali Columbus di Abano Terme, che hanno accolto di buongrado l'invito ad ospitare questi campioni della palla ovale. Domenica, infine, e' previsto il trasferimento a Verona. Cordiali saluti

