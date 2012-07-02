Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 02/07/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 2 luglio 2012 IL PETRARCA TORNA IN CAMPO IL 25 LUGLIO Il Petrarca Rugby rende noto che la ripresa ufficiale dell'attività della Prima Squadra per il 2012/2013 avverrà mercoledì 25 luglio alle 9 al "Centro Geremia" della Guizza, con i primi tre giorni dedicati ai test fisici. Verrà poi comunicato nel dettaglio il programma per i giorni successivi. Primi impegni agonistici, invece, con alcune gare amichevoli già fissate. Venerdì 31 agosto alle 18.30 (orario da confermare) alla Guizza contro il Calvisano, mentre per sabato 8 settembre il Petrarca ha risposto all'invito del Badia, e parteciperà con altre squadre dell'Eccellenza al tradizionale torneo "Pedrini" a Badia. Possibile nel fine settimane successivo che l'intera rosa effettui un breve ritiro nel villaggio turistico di Baia Domizia, ormai come da tradizione ospite del titolare, il presidente Enrico Toffano. Il campionato di Eccellenza partirà il 22 settembre,anche se la società é ancora in attesa di avere conferme sul numero dei partecipanti. Proseguono dunque i lavori per l'allestimento della rosa della Prima Squadra, nei prossimi giorni verrà data comunicazione ufficiale, anche se il presidente ha già ampiamente anticipato che sarà una squadra giovane, con molti giocatori padovani. Non mancheranno comunque importanti conferme e qualche nuovo arrivo. Nei prossimi giorni la società terrà dunque aggiornati i suoi tifosi sull'attività della Prima Squadra, ma anche su quella dell'Under 23 e dell'Under 20, che parteciperanno regolarmente ai rispettivi campionati di categoria. Cordiali saluti

