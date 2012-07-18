Home Senza categoria Comunicato Petrarca rugby

Comunicato Petrarca rugby

di Redazione 18/07/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 18 luglio 2012 TRE NUOVI ARRIVI A UNA SETTIMANA DAL RADUNO A una settimana dal raduno ufficiale del Petrarca Rugby, in programma mercoledì 25 luglio alle 9 al "Centro Geremia", la società prosegue nell'opera di completamento della rosa, inserendo soprattutto giocatori giovani e con ampie possibilità di crescita. In attesa della definizione di altre due o tre posizioni, é ufficiale l'arrivo a Padova di una seconda linea, un tallonatore e un pilone. Si tratta di PHIL MATHERS, seconda linea australiana, 25 anni compiuti il 13 luglio, un metro e 98 per 116 chili. Nazionale scolastico nel 2005 e nazionale juniores nel 2006, Mathers ha fatto parte nelle ultime tre stagioni della rosa dei Waratahs, formazione del Super 15, ed é stato capitano del suo club, l'Eastern Suburbs di Sydney. JOSE NOVAK, pilone argentino con passaporto della Repubblica Ceca, 22 anni il prossimo 27 agosto, un metro e 82 per 107 chili. Giocatore cresciuto nella provincia di Cordoba (il club d'origine é il Carlos Paz), nel 2011 é stato inserito nel gruppo di giocatori di interesse nazionale seguiti dalla Federazione Argentina. L'anno scorso ha militato in Italia in serie B, con il Rugby Perugia. BRUNO MERCANTI, tallonatore (ma all'occorrenza anche pilone) con doppio passaporto (argentino e italiano), 24 anni compiuti il 27 giugno, un metro e 81 per 105 chili. Cresciuto in Argentina, dal 2008 milita nella Prima Divisione spagnola, prima con Les Abelles, quindi con il Gernika Taldea. "Si pensava dall'inizio a una seconda linea", spiega il D.S. Del Petrarca Corrado Covi, "per dare affidabilità a una fase di gioco delicata come la rimessa laterale. Mathers, una scelta condivisa con i tecnici, ha competenza, esperienza e leadership, un giocatore di indubbie qualità. Mercanti é un giovane tallonatore molto mobile, ruolo che andava coperto dopo le partenze di Costa Repetto e Gatto. Su Novak abbiamo grandi aspettative, un giovane che puó giocare a destra o a sinistra, a seconda delle esigenze dei tecnici, e che aveva deciso di fermarsi a Perugia all'inizio della sua avventura in Italia. Con Mercanti, Gega e Damiano direi che avremo una certa affidabilità in un ruolo importante come il tallonatore. Prima del raduno definiremo gli ultimi arrivi, ufficializzando la rosa al completo, con tanti giovani del Petrarca e gli importanti innesti di Bettin e Menniti-Ippolito dal Rubano". Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp