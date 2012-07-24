Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

24/07/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 24 luglio 2012 PRIMO ALLENAMENTO DEL PETRARCA Raduno al “Centro Geremia” martedì mattina Il PETRARCA RUGBY inizierà la sua stagione domani, MERCOLEDI' 25 LUGLIO, con il raduno ufficiale della squadra. Finite le vacanze per quasi tutta la rosa, appuntamento al Centro Geremia della Guizza per il primo allenamento, che inizierà alle 9. Il Presidente Enrico Toffano invita tifosi, sostenitori e i rappresentanti della stampa per incontrare la squadra e lo staff e per fare colazione con loro dalle 8.30 alle 10 al “Centro Geremia” di via Gozzano. In particolare giocatori, staff e presidente saranno a disposizione di giornalisti, fotografi e cineoperatori per le prime immagini e i primi commenti sulla stagione. Cordiali saluti

