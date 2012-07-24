Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

24/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 24 luglio 2012 PRIMO ALLENAMENTO DEL PETRARCA Raduno al “Centro Geremia” martedì mattina Il PETRARCA RUGBY inizierà la sua stagione domani, MERCOLEDI' 25 LUGLIO, con il raduno ufficiale della squadra. Finite le vacanze per quasi tutta la rosa, appuntamento al Centro Geremia della Guizza per il primo allenamento, che inizierà alle 9. Il Presidente Enrico Toffano invita tifosi, sostenitori e i rappresentanti della stampa per incontrare la squadra e lo staff e per fare colazione con loro dalle 8.30 alle 10 al “Centro Geremia” di via Gozzano. In particolare giocatori, staff e presidente saranno a disposizione di giornalisti, fotografi e cineoperatori per le prime immagini e i primi commenti sulla stagione. Cordiali saluti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd, la prima squadra affidata a coach Michele Cuttitta

Articolo Successivo

RADUNO UNDER 18 AL NEVEGAL (BL) DAL 29 LUGLIO AL 3 AGOSTO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019