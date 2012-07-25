Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

25/07/2012

[gallery] PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 25 luglio 2011 IL PETRARCA INIZIA LA STAGIONE Appuntamento al “Centro Geremia”, prima amichevole il 30 agosto Rosa di 36 giocatori, 11 inseriti per la prima volta, un ciclo da riaprire. E' iniziata con i test fisici in palestra la stagione del Petrarca Rugby. Ancora assenti alcuni giocatori, per completare il recupero dagli infortuni (come Roberto Bertetti, reduce da un'operazione alla mano), perchè impegnati temporanamente con la franchigia del Benetton, o ancora perchè in procinto di arrivare a Padova (l'ultimo sarà l'australiano Mathers, il 6 agosto). Una rosa che “parla” padovano, con 22 giocatori su 36 cresciuti nel vivaio bianconero, o comunque nelle società padovane. Prima amichevole il 31 agosto alla Guizza contro Calvisano. Enrico Toffano, presidente: “E' sotto gli occhi di tutti il difficile momento economico, e noi ci siamo adeguati alle circostanze, ristrutturando la squadra, e lanciando una nuova sfida. Ci sono stati dei ridimensionamenti, ma tutti quelli che hanno accettato, è perchè hanno sposato fino in fondo i nostri programmi. Vogliamo un Petrarca orgoglioso, brillante, motivato, e che faccia divertire. Molti sponsor sono rimasti, e li ringrazio, alcuni ci hanno dovuto lasciare. Sono avviate trattative con nuove aziende, un paio quelle molto importanti, con le quali ci rivedremo a settembre”. Andrea Moretti, allenatore: “Sono molto motivato, vedo sei squadre in corsa per i play-off. Il nostro obiettivo è rimanere in questo gruppo. Quanto alla rosa, secondo me è abbastanza completa. Non facciamo le Coppe Europee, quindi basta qualche elemento in meno, e in questo primo anno di ricostruzione, nonostante le Coppe siano una vetrina importante, potremo anche lavorare con più serenità. Abbiamo molti giovani, ma in alcuni ruoli chiave ci sono comunque giocatori che garantiscono esperienza”. Rocco Salvan, assistente allenatore: “Sono molto felice, scherzando posso dire che il mio unico 'neo' è essere nato a Rovigo, ma la mia storia rugbistica e di lavoro parla padovano. Il Petrarca è la società con cui ho giocato più a lungo, sette stagioni, e sono stato compagno di squadra di Andrea. Andavamo d'accordo in campo, non avremo problemi in panchina. Veniamo da due esperienze diverse, e per questo siamo complementari”. Cordiali saluti

