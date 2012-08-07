Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 07/08/2012

[gallery] PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 7 agosto 2012 ARRIVATO PHIL MATHERS E' arrivato a Padova dall'Australia, dopo un viaggio di 26 ore, la nuova seconda linea del Petrarca PHIL MATHERS, 25 anni compiuti il 13 luglio, un metro e 98 per 116 chili. Nazionale scolastico nel 2005 e Nazionale juniores nel 2006, Mathers ha fatto parte nelle ultime tre stagioni della rosa dei Waratahs, formazione del Super 15, ed é stato capitano del suo club, l'Eastern Suburbs di Sydney. “Sono molto felice di questa opportunità”, spiega Phil al primo incontro con i suoi nuovi compagni di squadra e dopo una chiacchierata con il tecnico Andrea Moretti. “La settimana scorsa ho fatto colazione con Tim Walsh, a Padova fino all'anno scorso, e mi ha parlato benissimo di questa società. So che avete tradizione e tanti giovani di qualità, voglio mettermi in evidenza e dare una mano”. Cordiali saluti

