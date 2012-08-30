Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

30/08/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 30 agosto 2012 DOMANI AMICHEVOLE CON IL CALVISANO Secondo appuntamento con il campo per il PETRARCA RUGBY, che dopo l'allenamento congiunto con il Benetton della scorsa settimana, affronta DOMANI, VENERDI' 31 AGOSTO, il Calvisano campione d'Italia per un'amichevole che si disputerà alle 19 al “Centro Geremia” della Guizza. Partita regolare, due tempi da 40 minuti, con l'unica eccezione di un numero illimitato di sostituzioni “volanti” chieste dai due allenatori. “Per noi sarà un ulteriore test di verifica della nostra condizione”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “per migliorare alcuni aspetti di gioco visti con il Benetton, e per confermare altre risposte positive avute. Fino al 22 settembre, data di inizio del campionato di Eccellenza, ogni occasione sarà buona per analizzare lo stato di forma, e il risultato passerà assolutamente in secondo piano. Spero di vedere lo stesso atteggiamento e lo stesso impegno di venerdì scorso”. Unici assenti, a riposo precauzionale per affaticamento muscolare, saranno Furia, Billot, Luxardo e Ziegler. “Gli altri giocheranno tutti”, promette Moretti. Le due squadre saranno accolte all'ingresso in campo dai giocatori del settore giovanile, che faranno “corridoio” a Petrarca e Calvisano. Cordiali saluti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

PACITTI, FAMA E CIAMBELLI FIRMANO IL PRIMO IBOOK DEL RUGBY ITALIANO

Articolo Successivo

SABATO ALLENAMENTO GUIDATO CON I CROCIATI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019