Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 30/08/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 30 agosto 2012 DOMANI AMICHEVOLE CON IL CALVISANO Secondo appuntamento con il campo per il PETRARCA RUGBY, che dopo l'allenamento congiunto con il Benetton della scorsa settimana, affronta DOMANI, VENERDI' 31 AGOSTO, il Calvisano campione d'Italia per un'amichevole che si disputerà alle 19 al “Centro Geremia” della Guizza. Partita regolare, due tempi da 40 minuti, con l'unica eccezione di un numero illimitato di sostituzioni “volanti” chieste dai due allenatori. “Per noi sarà un ulteriore test di verifica della nostra condizione”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “per migliorare alcuni aspetti di gioco visti con il Benetton, e per confermare altre risposte positive avute. Fino al 22 settembre, data di inizio del campionato di Eccellenza, ogni occasione sarà buona per analizzare lo stato di forma, e il risultato passerà assolutamente in secondo piano. Spero di vedere lo stesso atteggiamento e lo stesso impegno di venerdì scorso”. Unici assenti, a riposo precauzionale per affaticamento muscolare, saranno Furia, Billot, Luxardo e Ziegler. “Gli altri giocheranno tutti”, promette Moretti. Le due squadre saranno accolte all'ingresso in campo dai giocatori del settore giovanile, che faranno “corridoio” a Petrarca e Calvisano. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp