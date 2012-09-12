comunicato petrarca rugby

Loading...

Redazione Avatar

di Redazione

12/09/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 12 settembre 2012 GIOVEDI' PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA IN COMUNE La stampa è invitata alla presentazione ufficiale del Petrarca Rugby, che avverrà GIOVEDI' 13 SETTEMBRE 2012, alle ore 11 in sala Paladin a Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova Saranno presenti: l'assessore allo Sport del Comune di Padova, Umberto Zampieri, il presidente del Petrarca Rugby, Enrico Toffano, gli allenatori del Petrarca Rugby, Andrea Moretti e Rocco Salvan, la squadra del Petrarca Rugby al completo
