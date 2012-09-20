Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

20/09/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO Padova, 20 settembre 2012 LUTTO IN SOCIETA', E' MANCATO PIERO LORIGIOLA Dopo breve malattia è mancato nella notte Piero Lorigiola, storico sostenitore del Petrarca e capostipite di una delle famiglie che hanno caratterizzato la storia recente della società. Padre di Francesca, sempre presente in tribuna, Marco e Andrea, mediani di mischia bianconeri, di Carlo, trequarti e capitano della Tre Pini negli anni d'oro, e di Fulvio, mediano di mischia del Petrarca e della Nazionale, presidente del club fino al 2010 e attuale consigliere, Piero Lorigiola ha frequentato con calore l'ambiente petrarchino fino a poche settimane fa. La società si stringe attorno alla famiglia Lorigiola, la data della cerimonia funebre verrà resa nota con una successiva comunicazione. Cordiali saluti

