comunicato petrarca rugby

di Redazione 21/09/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 21 settembre 2012 DOMANI L'ESORDIO IN CAMPIONATO Il Petrarca ospita il Reggio Inizia domani, SABATO 22 SETTEMBRE, alle ore 16 al Centro Geremia (arbitro Pennè di Milano) il campionato di Eccellenza per il PETRARCA RUGBY, che ospita il Rugby Reggio. “Abbiamo l'entusiasmo di una squadra giovane che ha voglia di far bene e mettersi in evidenza. Conosciamo le difficoltà che ci attendono, ma siamo accomunati, giocatori, staff e dirigenti, da una certezza: sappiamo esattamente cosa significa indossare la maglia del Petrarca”. Quanto all'avversario del primo turno, Moretti ipotizza una gara difficile: “Anche il Reggio si è rinnovato molto, forse faranno fatica negli automatismi all'inizio, ma mi aspetto una partita fisica, e con i nostri avversari pronti a sfruttare la poca pressione che deriva dal giocare in trasferta, dando il cento per cento per metterci in difficoltà”. La formazione del Petrarca: Bortolussi; Innocenti, Chillon, Sanchez, Morsellino; Menniti Ippolito, Travagli; Ansell, Conforti, Targa; Mathers, Tveraga; Leso, Gega, Novak. A disp.: Caporello, Damiano, D'Agostino, Giusti, Sarto, Favaretto, Francescato, Bertetti. Reggio: Castagnoli; Daupi, Mantovani, Carbone, Mora; Fontanesi, Cigarini; Mannato, Vaki, Torlai; Perrone, Pulli; Lanfredi, Bigi, Fontana. A disp.: Rizzelli, Scalvi Giovanni, Orabona, Delendati, Scalvi Filippo, Bricoli, Russotto, Shinomiya. All. Ghini Intanto sono stati fissati per lunedì 24 settembre alle 10.45 nella chiesa di San Pio X i funerali di Piero Lorigiola, padre di Fulvio. Un lutto ha colpito anche Andrea Miele, ex-pilone degli scudetti anni '70, da molte stagioni responsabile del magazzino al Petrarca. Infatti è improvvisamente scomparso il padre Luigi. La società chiederà, in occasione della partita contro il Reggio, di osservare un minuto di silenzio in ricordo dei due familiari. Cordiali saluti

