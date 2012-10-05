Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 05/10/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 5 ottobre 2012 LA FORMAZIONE DEL PETRARCA PER IL DERBY Domenica al Plebiscito c'è Petrarca-Rovigo Conto alla rovescia per il derby di domenica 7 OTTOBRE allo stadio Plebiscito di Padova (ore 15, arbitro Mancini di Frascati, diretta RaiSport 1) tra PETRARCA E VEA FEMI CZ ROVIGO, per la terza giornata del campionato di Eccellenza. Oggi il Petrarca, che non ha infortunati di rilievo in infermeria, ha sciolto le riserve sulla formazione dopo l'allenamento, con i tecnici Moretti e Salvan che hanno scelto questo XV di partenza: Innocenti, Bortolussi, Ziegler, Sanchez, Morsellino, Menniti-Ippolito, Travagli, Ansell, Targa, Conforti, Mathers, Tveraga, Leso, Gega, Novak. A disp.: Caporello, Damiano, Giusti, Sarto, Francescato, Bertetti, Favaretto. “E' stata una settimana particolare”, conferma Andrea Moretti, “abbiamo lavorato come sempre per crescere e migliorarci durante gli allenamenti, ma anche con quel pizzico di tensione in più che si addice al derby più giocato d'Italia. So che i ragazzi non vedono l'ora di scendere il campo, cercheremo di onorare l'impegno e far divertire i tifosi. La favorita? Direi che per quello che si è visto sinora mi aspetto una sfida equilibrata, a fare la differenza saranno i dettagli e gli episodi”. Cordiali saluti

