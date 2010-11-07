Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 07/11/2010

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 7 novembre 2010 DOMANI TEST FISICI CON IL FOTOFINISH Il Petrarca sulla pista indoor dell'Arcella. Operato Ornel Gega Appuntamento diverso dal solito con i test fisici per il Petrarca Rugby, che domani, LUNEDI' 8 NOVEMBRE, alle 15, farà sostenere delle prove di velocità ai suoi giocatori presso la struttura indoor dello stadio Colbachini a Padova, in piazza Azzurri d'Italia. Grazie alla collaborazione con l'ASD Padova Crono saranno proprio i cronometristi federali a registrare, mediante FinishLynx, i tempi di reazione degli atleti che compongono la Prima Squadra, grazie all'interessamento di Gianfranco Beda, il preparatore atletico dei bianconeri. Il team di cronometristi misurerà il tempo di reazione allo 'start' così come il tempo finale sulle distanze di 30m e 60m, utilizzando il sistema ReacTime, fotocellule e il FinishLynx. E' naturalmente gradita la presenza di fotografi e cineoperatori. Intanto è stato sottoposto ad intervento chirurgico Ornel Gega, che aveva riportato una lesione ai tendini al quinto dito della mano destra contro il Sale, il 16 ottobre. Operato con successo a Piove di Sacco dal dottor Carlo Andreoli, responsabile del settore medico del Petrarca, ora avrà bisogno di circa 40 giorni per tornare ad essere disponibile per l'impiego in prima linea. Cordiali saluti

