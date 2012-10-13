Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 13/10/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 13 ottobre 2012 PRIMA GIORNATA TROFEO ECCELLENZA Per la prima giornata del Trofeo Eccellenza, il Petrarca affronterà domani, DOMENICA 14 OTTOBRE, in trasferta l'M-Three San Donà (ore 16, arbitro Rizzo di Ferrara). Questa la formazione annunciata: Bellini, Favaro, Ziegler, Bertetti, Bettin, Favaretto, Francescato, Sarto, Ghiraldini, Bezzati (C), Mathers, Berton, D'Agostino, Gega, Mercanti. A disp.: Caporello, Novak, Leso, Giusti, Conforti, Travagli, Faggiotto, Sanchez. Andrea Moretti, allenatore del Petrarca: “Ogni partita e ogni settimana per noi devono servire per migliorare, per correggere le cose che non hanno funzionato la settimana prima, indipendentemente si tratti del Trofeo Eccellenza, del campionato o di un'amichevole. Per noi è sempre un momento importante di verifica dell'atteggiamento e della tecnica. Un'occasione per chi ha giocato meno, che non deve perderla, e mettere in difficoltà staff e compagni, alimentando una sana concorrenza all'interno. Cordiali saluti

