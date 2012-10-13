comunicato petrarca rugby
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 13 ottobre 2012 PRIMA GIORNATA TROFEO ECCELLENZA Per la prima giornata del Trofeo Eccellenza, il Petrarca affronterà domani, DOMENICA 14 OTTOBRE, in trasferta l'M-Three San Donà (ore 16, arbitro Rizzo di Ferrara). Questa la formazione annunciata: Bellini, Favaro, Ziegler, Bertetti, Bettin, Favaretto, Francescato, Sarto, Ghiraldini, Bezzati (C), Mathers, Berton, D'Agostino, Gega, Mercanti. A disp.: Caporello, Novak, Leso, Giusti, Conforti, Travagli, Faggiotto, Sanchez. Andrea Moretti, allenatore del Petrarca: “Ogni partita e ogni settimana per noi devono servire per migliorare, per correggere le cose che non hanno funzionato la settimana prima, indipendentemente si tratti del Trofeo Eccellenza, del campionato o di un'amichevole. Per noi è sempre un momento importante di verifica dell'atteggiamento e della tecnica. Un'occasione per chi ha giocato meno, che non deve perderla, e mettere in difficoltà staff e compagni, alimentando una sana concorrenza all'interno. Cordiali saluti
