comunicato petrarca rugby

di Redazione 25/10/2012

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 25 ottobre 2012 SABATO TRASFERTA A L'AQUILA Il Petrarca in campo per la quarta giornata del campionato di Eccellenza Partirà domani alle 13, dopo la seduta di rifinitura, il Petrarca che sabato 27 ottobre, alle ore 16 (arbitro Roscini di Milano, giudici di linea Colantonio de L'Aquila e Commone di Napoli, quarto uomo Fioretti di Napoli) affronta in trasferta L'Aquila per la quarta giornata del campionato di Eccellenza. “Una partita difficile”, afferma l'allenatore del Petrarca Andrea Moretti, “contro una squadra ferita nell'orgoglio, anche dopo le polemiche seguite alla partita con le Fiamme Oro. L'Aquila fa della presenza fisica e del dinamismo le sue armi più pericolose. Ha giocatori importanti, un pacchetto di mischia giovane ma spigoloso, un centro figiano veloce e esplosivo. Il Petrarca deve essere pronto alla battaglia e al sacrificio, prima di tutto sul piano mentale”. La formazione annunciata dal Petrarca, che ricalca in buona parte quella della settimana scorsa controViadana nel Trofeo Eccellenza: Bettin, Favaro, Ziegler, Sanchez, Bellini, Menniti-Ippolito, Travagli, Sarto, Ansell, Bezzati, Mathers, Giusti, D'Agostino, Damiano, Mercanti. A disp.: Furia, Gega, Leso, Conforti, Ghiraldini, Francescato, Bertetti, Billot. Intanto, domani, VENERDI' 26 ottobre, alle ore 19, sarà celebrata nella chiesetta del “Centro Geremia” della Guizza una messa di suffragio per ricordare il piccolo Zaccaria Muraro, figlio dell'ex-pilone bianconero Andrea, scomparso il 1 agosto scorso quando non aveva ancora compiuto due anni. Cordiali saluti

